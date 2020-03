Voorstel over verhuis project tijdelijk skatepark naar Kastel zorgt voor verdeelde reacties: “We gaan geen enkele skater in de steek laten” Koen Baten

04 maart 2020

15u01 5 Hamme Er zijn in Hamme heel wat gemengde reacties na een voorstel van de schepen van jeugd om het tijdelijke skatepark dat vorig jaar in Hamme-Centrum werd opgebouwd door kinderen deze zomer te verplaatsen naar Kastel. Met het project ‘toernavies' maakten jongeren vorig jaar onder begeleiding zelf een skatepark in het centrum nadat het oude gesloopt werd wegens te onveilig. “We hebben altijd gezegd dat het project op verschillende locaties kon doorgaan", zegt schepen van Jeugd Lotte Peeters.

Het skatepark aan de Meulenbroeksite in Hamme moest vorig jaar gesloopt worden omdat de toestellen onveilig waren en versleten. ‘Toernavies' zorgde voor een tijdelijk skatepark zodat de jongeren toch nog hun hobby konden uitoefenen. Dit werd op dezelfde locatie geplaatst als het oude skatepark in afwachting van een betonnen skatepark waar intussen budget is voor vrijgemaakt. “Na het geslaagde project kregen we heel wat vragen van inwoners uit Moerzeke en Kastel of dit tijdelijke skatepark ook niet bij hun kon voorzien worden”, zegt Peeters.

De schepen ging toen in gesprek met de jeugddienst en begon na te denken om deze zomer de toestellen aan Ter Muncken te plaatsen in Kastel. Dit is echter nog maar een voorstel, en nog niet definitief beslist, maar op sociale media vinden heel wat ouders het jammer dat de kinderen er zo hard aan gewerkt hebben voor Hamme en dat het park nu naar Kastel zou verhuizen. “Het is nooit gezegd geweest om het skatepark alleen in Hamme te plaatsen. Het park wordt ook helemaal niet opgedoekt zoals gefluisterd wordt”, bijt de schepen van zich af.

“De bedoeling is om voor alle skaters in onze gemeente en deelgemeenten een goede, veilige en leuke omgeving te creëren. Dat ik dit voorstel nu gedaan heb wil niet zeggen dat er in het centrum van Hamme geen park meer zal zijn", benadrukt de schepen. De verhuis heeft ook vooral te maken met de veiligheid. “Op het plein daar staan enkele toestellen die ook compleet onveilig zijn. De jongeren daar hebben ook nood aan een veilig skatepark.”

Dat er nu op een privé pagina op Facebook een discussie gevoerd wordt over deze problematiek stoot de schepen tegen de borst. “Wij willen voor alle skaters goed doen. Er is jaren niets geweest of geen enkel plan geweest om te investeren. Er is nu een budget van 250.000 euro voorzien voor een betonnen skatepark in Hamme aan het Kaaiplein. De plannen zijn hier volop aan de gang, maar uiteraard komt de zomer van 2020 te vroeg om dit nog te kunnen realiseren", aldus Peeters. “Toernavies is een zeer mooi project met alle jongeren samen. Omdat we dit nu mogelijks laten doorgaan in Kastel en de workshops daar organiseren, wil niet zeggen dat er geen ramps meer zullen zijn aan het Kaaiplein”, besluit de schepen.