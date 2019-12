Voetganger (78) in levensgevaar na aanrijding op zebrapad Koen Baten

02 december 2019

19u08 0 Hamme Een 78-jarige voetganger uit Hamme-Zogge is deze avond levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een personenwagen op de Heirbaan. De man stak het zebrapad over aan de vroegere wapenwinkel toen hij werd opgeschept door de chauffeur.

Het ongeval gebeurde rond 18.00 uur deze avond. Een 78-jarige man kwam uit de Mispelaarstraat en wou het zebrapad oversteken richting Zogge, waar hij woont. De man was bijna overgestoken toen hij werd opgeschept door een personenwagen. De man kwam met zijn hoofd op de voorruit terecht. De Ford kwam enkele meters verder tot stilstand. De voetganger kwam hard neer op de grond en bleef roerloos liggen.

De hulpdiensten werden meteen verwittigd en kwamen ter plaatse. Zij hebben een half uur lang de man verzorgd ter plaatse en dan overgebracht naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas. Op dit moment is zijn toestand kritiek. De rijstrook op de Heirbaan is op dit moment volledig afgesloten. Het parket zal waarschijnlijk een verkeersdeskundige ter plaatse sturen voor de nodige vaststellingen te doen.

De buurtbewoners schrikken niet van het ongeval dat gebeurde op de Heirbaan. “Ze rijden hier dikwijls enorm hard en halen hoge snelheden", klinkt het. “Als de politie hier een hele dag zou staan controleren, kunnen ze hier heel wat overtreders vatten. Ze controleren nu al regelmatig, maar toch blijven ze hier zo snel rijden", klinkt het. Of er bij dit ongeval ook overdreven snelheid aan te pas kwam is nog niet duidelijk en dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. De plaats van het ongeval was ook bijzonder donker. “Wij hopen dat alles goed komt met de man en dat het niet fout afloopt.”