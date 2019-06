Voetballers ontvangen op gemeentehuis na kampioenstitel Koen Baten

24 juni 2019

De U9 van Robur Moerzeke is door het gemeentebestuur plechtig ontvangen op het gemeentehuis in Hamme. De voetballertjes van de U9 speelden kampioen in hun klasse. Een prestatie waar de gemeente bijzonder trots op is en waarop ze ontvangen werden om hen te feliciteren op het gemeentehuis. Heel wat trotse ouders waren ook aanwezig op de plechtigheid voor hun kinderen bij te wonen.