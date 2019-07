Voertuigen langer dan 10 meter niet meer toegelaten in bepaalde delen van centrum Koen Baten

01 juli 2019

11u57 0

Het gemeentebestuur in Hamme heeft beslist dat voertuigen langer dan tien meter niet meer in het centrum van de gemeente mogen komen. De weg is maar beperkt in breedte, en voertuigen van die lengte zouden zich kunnen vast rijden in het centrum, waardoor er heel wat problemen ontstaan. Dit verbod geldt voor de Kapellestraat vanaf het Tweebruggenplein. Ook in het Achterthof vanaf het kruispunt met de Slangstraat geldt dit verbod.

Verder zijn voertuigen langer dan tien meter ook niet meer welkom in de Nieuwstraat vanaf het kruispunt Plezantstraat, Hofterbossen vanaf huisnummer 22 en in Klein Hulst tegen de Peperstraat.