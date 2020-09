Vlaamse regering geeft groen licht voor omvorming van Tasibelsite Koen Baten

04 september 2020

14u17 2 Hamme De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits de omvorming van de Tasibelsite in Hamme goedgekeurd. VZW Astor en De Zonnige Woonst zullen op de site een volledig nieuwe buurt creëren met woningen en een diensten- en welzijnscentrum.

In 2014 al werd er een convenant ondertekend voor de site tussen de Zonnige Woonst, de gemeente Hamme en de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid. In deze convenant werd er gesproken over de sanering en de herontwikkeling van de terreinen van de voormalige textielfabriek, gelegen aan het oude stationsgebouw in Hamme. Sinds eind 2019 heeft Tasibel zijn activiteiten stelselmatig afgebouwd en zitten ze nu op een andere locatie.

In het kader van de convenant moet de Vlaamse regering dit goedkeuren en dat gebeurde vandaag. De convenant gaat uit van een sanering en herontwikkeling tot een nieuw en sociaal woonproject met een mix van sociale woningen, koop- en huurwoningen, maar ook zorg en assistentiewoningen. Daarnaast komt er ook een brasserie, een welzijnscentrum en een therapeutisch zwembad. Er komen in totaal meer dan 100 wooneenheden. Het oude stationsgebouw dat er nu nog staat zal wel behouden blijven en wordt geïntegreerd in het project.

De gemeente en de Zonnige Woonst en Astor VZW focussen ook op het autoluwe karakter van de omgeving en een bijzonder groene omgeving. ““Het moet een leuke gezellige buurt worden voor alle leeftijden en waar iedereen zorg voor elkaar kan dragen", klinkt het.

In totaal gaat het om een project van om en bij de 5 hectare die nu niet meer gebruikt wordt. De site zal volledig omgebouwd worden en krijgt de helft groene ruimte, en de helft woongelegenheden en recreatie. Astor VZW en de Zonnige Woonst zullen samen instaan voor het project. Astor staat in voor de sanering, de afbraak en het ontwerp en realisatie van het project, maar ook voor de verhuur en de exploitatie.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits is tevreden. “De ruimte in Vlaanderen is schaars. Om die reden is het belangrijk vervuilde en verwaarloosde sites een nieuw duurzaam leven te geven. In Hamme krijgt de Tasibelsite in Hamme dankzij de samenwerking van heel wat partners een nieuwe bestemming met nieuwe woningen en een diensten- en welzijnscentrum. Dat gebeurt met respect voor het verleden.” De werken zouden binnen vier jaar moeten afgerond zijn.