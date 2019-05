Vlaams Belang stijgt fors in kanton Hamme, N-VA blijft federaal de grootste in de gemeente Koen Baten

26 mei 2019

21u05 14 Hamme In het kanton Hamme is Vlaams Belang ook de grootste partij geworden. Over heel Vlaanderen scoorde de partij bijzonder hoog, en dat doen ze dus ook in dit kanton. Zowel op Vlaams als federaal niveau zijn ze de grootste partij.

In 2014 haalde de partij in het kanton nog slechts 7 procent. Op dit moment zijn er zes bureaus van de dertien geteld. Vlaams Belang haalt hier iets meer dan 24 procent. N-VA gaat ook hier fors achteruit en daalt van 35 procent naar 25 procent op dit moment. Deze uitslag is natuurlijk zeer voorbarig, maar geeft al een trend weer.

Voor de kamer blijft in de gemeente Hamme N-VA op dit moment wel de grootste partij, met 25 procent de grootste boven Vlaams Belang die 22 procent haalt. Ook hier zijn nog maar vijf bureaus geteld van de dertien. Maar mogelijks blijft dus N-VA wel de grootste partij.

De uitslagen zijn nog maar zeer voorlopig, meer info over het kanton volgt later.