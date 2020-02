Vijfde whiskyfestival McShelfie gaat door op nieuwe locatie Koen Baten

14 februari 2020

15u22 0 Hamme Vrijdag 13 maart gaat het vijfde whiskyfestival door van Whiskyclub McShelfie. De tasting gaat niet meer door in La Kurosa in Hamme, maar vindt plaats in de Durmedroom.

Het festival is al de vijfde editie toe. Er kunnen in totaal ongeveer 200 whisky-liefhebbers terecht. “Het is een kleinschalig festival waarbij we een dag al onze flessen open zetten. De meeste festivals doen dat twee of drie dagen, maar wij bewust niet”, zegt Jan De Wilde. “We hebben wel meer dan 500 flessen waarvan geproefd kan worden.”

De standhouders die aanwezig zijn, behoren tot de nationale en internationale top. “Onder meer Malts of Scotland, The Bonding Dram, Dram 242 enzovoort zullen aanwezig zijn”, klinkt het. Ook Whiskybase, de grootste whiskydatabase ter wereld, zal dit jaar aanwezig zijn, wat uniek is voor België.

De inschrijvingen gebeuren via de website www.mcshelfie.be of in Taverne Durmedroom. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kost slechts 15 euro. Hiervoor ontvang je vier ‘drams’ (het betaalmiddel op een whiskyfestival ter waarde van één euro) en een met het McShelfielogo gegraveerd proefglas. Inschrijven in voorverkoop kan tot vrijdag 6 maart.

De deuren gaan open om 18.45 uur. Het festival sluit de flessen om 23 uur.

Info en inschrijvingen: www.mcshelfie.be.