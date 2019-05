Vijfde editie van garageverkoop in Hamse straten Koen Baten

17u52 0 Hamme Op 23 juni vindt Hamme de vijfde editie van de garageverkoop plaats. In 2015 werd het als een kleinschalig sociaal gebeuren opgestart met als bedoeling meer contact met de buren te krijgen. Het evenement groeide op vijf jaar tijd echter bijzonder snel, waarbij er vorig jaar ongeveer 400 deelnemers waren in meer dan honderd straten.

“De bedoeling is dat de bewoners hun oprit, garage of voortuin vullen met spullen die ze niet meer nodig hebben en te koop aanbieden", zegt Mia Roels, een van de initiatiefnemers. “Dit mogen zowel nieuwe als oude spullen zijn", klinkt het. “De opbrengst van de inschrijvingen gaat net zoals vorig jaar naar het goede doel. De voorbije edities was dit het Rode Kruis, Dageraad en 't Verhoog.”

De organisatie hoopt op een mooie zomerdag en een grote opkomst. Inschrijven voor de garageverkoop kan nog tot 11 juni. Alle info kan je vinden op www.garageverkoophamme.be of op Facebook.