Vijf schoolgaande kinderen covid-positief in Hamme op drie scholen: 26 leerlingen in quarantaine Koen Baten

08 september 2020

14u38 12 Hamme De directies van de Hamse scholen, het gemeentebestuur en de veiligheidscel hebben meer uitleg gegeven bij de besmettingen op de scholen in Hamme. Zondagavond werd duidelijk dat enkele schoolgaande jongeren in een cluster besmet waren met het virus en werd er onmiddellijk overgegaan tot actie. Twee van de vijf besmette kinderen gingen nog niet naar school. De andere drie zaten op drie verschillende scholen in Hamme. “We onderzoeken momenteel nog waar de mogelijke besmettingen vandaan komen”, klinkt het.

“De bal kwam aan het rollen na een opname in het ziekenhuis van een jong kind afgelopen zondag", vertelt burgemeester Herman Vijt. “Er werd dan een clusterbesmetting vastgesteld en dankzij een goede samenwerking met VEHAMED kon de lokale veiligheidscel alles snel in kaart brengen. We zijn dan samen met de school en het CLB direct begonnen met de contacttracing", klinkt het.

Na onderzoek bleek het om vier besmettingshaarden te gaan binnen verschillende families, waarvan ook de kinderen naar school gingen. Alle gezinnen en betrokken families werden meteen in quarantaine geplaatst. “Op dit moment weten we dat vijf schoolgaande kinderen positief zijn. Daarvan gingen er twee nog niet naar school", klinkt het. “In totaal hebben drie scholen in Hamme een leerling die positief testte”, klinkt het.

Het gaat om een tweede middelbaar bij Go Mira , een klas in het lager van de Go Sportbasisschool en een klas uit de derde graad op het Richtpunt Campus Hamme. De twee secundaire klassen zijn ook thuis in quarantaine geplaatst omdat zij nauw contact hebben met elkaar. Voor een lagere school gelden andere regels en dus mag de klas wel nog naar school. In totaal zijn nu 26 leerlingen in quarantaine geplaatst. “Zij zijn ook allemaal getest. Ook vandaag en morgen zullen er nog testen plaatsvinden binnen de families en de kring waarmee ze in contact kwamen", zegt dokter Bart De Letter van de veiligheidscel. “Sommige personen vertoonden al symptomen en zullen dus ook positief testen. De cijfers zullen dus de komende dagen nog stijgen", aldus De Letter.

De veiligheidscel en de gemeente Hamme hebben intussen ook een ‘field agent' ingeschakeld. “Die zal de verdere contacten in kaart brengen en ook gesprekken hebben met de mensen die mogelijks in contact zijn geweest met elkaar", zegt Vijt.

Of de besmettingen zijn opgelopen op reis of op een andere locatie is nog niet duidelijk. Dit zal verder onderzocht worden. “Alle leerlingen bij ons hebben zich laten testen", zegt Tania De Smedt algemeen directeur van het GO onderwijs. “Op dit moment zijn er geen nieuwe bijkomende besmettingen meer. We hebben de ouders zondag meteen op de hoogte gebracht van de feiten en zij reageren erg positief op onze communicatie", klinkt het.

“Op dit moment is er absoluut nog geen reden tot paniek en volgen we de situatie op de voet. Wij zijn ook zeer tevreden met de samenwerking tussen de crisiscel, de gemeente Hamme en ons", benadrukt Tania.

Voor de leerlingen die op dit moment in quarantaine zitten gelden strenge regels. “Zij moeten binnen blijven en alle benodigdheden moeten gebracht worden door iemand anders", zegt Vijt. “Bezoek is absoluut niet toegestaan en enkel telewerk is toegelaten. Best deel je ook geen spullen thuis en hou je voldoende afstand. Je gaat niet in quarantaine met mensen uit een risicogroep en je moet ten alle tijden ook beschikbaar zijn voor de contactopvolgers", besluit de burgervader.