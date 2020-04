Vijf nieuwe overlijdens in woonzorgcentrum Meulenbroek, Sint-Jozef blijft ongewijzigd Koen Baten

14 april 2020

16u23 2 Hamme Sinds 10 april zijn er in het woonzorgcentrum Meulenbroek in Hamme vijf nieuwe personen overleden. Een persoon overleed zeker aan het coronavirus, de vier andere bewoners hadden vermoedelijk ook het virus te pakken, maar zij werden niet getest.

De nieuwe overlijdens brengt de dodentol in beide rusthuizen in de gemeente op 11. De meerderheid overleed hier in het woonzorgcentrum in Hamme. In Sint-Jozef in Moerzeke overleden er tot nu toe twee bewoners. Sinds tien april zijn er in Hamme ook nog twee nieuwe bewoners positief getest en in quarantaine geplaatst.

In Sint-Jozef in Moerzeke zitten op dit moment nog altijd 14 personen in quarantaine me het virus. Het aantal overlijdens blijft er op twee staan voorlopig. Iedereen in het woonzorgcentrum is er intussen getest. Het is nu afwachten wat de resultaten zijn.

De directie van het WZC Meulenbroek vraagt om in de mate van het mogelijke een familielid per bewoner af te vaardigen om contact op te nemen met hen. Ze krijgen nu een hele reeks telefoons wat het bijzonder moeilijk maakt. De directie probeert iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden en info te geven. Een lid van de familie kan een hoop tijd uitsparen. In beide centra wordt er dagelijks overlegd met de veiligheidscel om de situatie te bekijken.