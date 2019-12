Vijf leden raad van bestuur poets- en schoonmaakdienst Spoor 2 nemen ontslag na afkeuren overnamevoorstel: “Jobzekerheid wordt op spel gezet. Die verantwoordelijkheid willen we niet dragen” Koen Baten

05 december 2019

11u31 5 Hamme Vijf leden van de raad van bestuur van de poets- en schoonmaakdienst (OTC) bij Spoor 2 hebben dinsdag na de algemene vergadering ontslag genomen. Zowel voorzitter Christel Vanhoyweghen als afgevaardigd bestuurder Aart Lehembre stappen op. De reden: onenigheid binnen het bestuur, waar het overnamevoorstel van de activiteiten van OTC werd afgekeurd. “Door het afkeuren van het voorstel, wordt de jobzekerheid op het spel gezet. Die verantwoordelijkheid willen wij niet dragen”, zegt Christel Van Hoyweghen.

Spoor 2 bestaat al jaren uit twee verschillende organisaties, die los staan van elkaar. Het maatwerkbedrijf (MWB) en de poets- en schoonmaakdienst (OTC). Het is bij die laatste dat het de laatste weken rommelde, wat nu heeft geleid tot het opstappen van vijf leden van de raad van bestuur. Voorzitter Christel Van Hoyweghen, afgevaardigd bestuurder Aart Lehembre, Nadine Declercq, Wesley Heirwegh en Robert Sillis hebben ontslag genomen.

De reden is onenigheid binnen het bestuur over een overnamevoorstel van de activiteiten van OTC door een middenveldsorganisatie — een groep die de belangen verdedigt van mensen met een handicap. De activiteiten van de dienst waren al vele jaren een zorg binnen de organisatie, de overname zou een oplossing kunnen bieden. “Het is erg moeilijk om de kosten van een dienstencheque te kunnen dekken als je volume niet groot genoeg is”, licht Christel Vanhoyweghen toe. “Onze schoonmaakdienst voor bedrijven heeft er een tijd voor gezorgd dat we die kost toch konden dekken, maar het laatste jaar is de omzet serieus beginnen afnemen, en zijn de cijfers negatief gegaan.”

Overnamevoorstel afgekeurd

De raad van bestuur ging nadien in overleg met verschillende middenveldsorganisaties die de activiteiten wilden overnemen. Drie zo’n organisaties stelden zich kandidaat. De activiteiten zouden overgedragen worden en ook het personeel zou overgenomen worden, zodat zij hun werk konden behouden en de klanten hun vaste poetshulp. “Op deze manier konden we voorkomen dat OTC failliet zou gaan. De algemene vergadering keurde het voorstel echter af, omdat ze van mening waren dat het maatwerkbedrijf de verliezen maar moet dragen, wat totaal onverantwoord is”, zegt Vanhoyweghen.

“MWB rekent al jaren geen vaste lasten aan die ze zelf investeert in OTC. Dit komt neer op 120.000 euro per jaar. Maar als dan ook nog eens de verliezen die OTC maakt zouden bijgeboekt worden dan komt ook het voortbestaan van MWB ook in gevaar, en dat mogen we niet laten gebeuren”, klinkt het. “Deze groep stelt de zwakste inwoners uit de omgeving te werk en het kan niet de bedoeling zijn om hen te gaan laten lijden om een vzw boven water te houden die perfect ook zou kunnen voortbestaan binnen een andere organisatie waardoor de dienst ook gegarandeerd wordt.”

Jobzekerheid op het spel gezet

Voor de vijf bestuursleden die vertrokken zijn betekent het niet ingaan op het overnamevoorstel dat de jobzekerheid op het spel gezet wordt. “Wij willen die verantwoordelijkheid niet dragen en stappen er daarom uit. De overige acht bestuurders zullen de toekomst nu verder bepalen”, klinkt het.

Voor de werking van de MWB verandert dit niets.