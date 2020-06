Vijf kerkuilen geboren in broedkasten in Hamme Koen Baten

10 juni 2020

11u34 0 Hamme In Hamme zijn er gisteren vijf kleine kerkuilen aangetroffen in de kasten die natuurpunt samen met de gemeente plaatste. Twee andere kerkuilen zijn te klein en zullen het waarschijnlijk niet overleven. Sinds 2000 is er een project voor de kerkuilen in Hamme en kon Natuurpunt al heel wat van de dieren op de wereld zetten. “We hebben er iets langer op moeten wachten dit jaar, maar we zijn bijzonder opgetogen", zegt Luc Van Couwenberghe.

Een kerkuil wordt ongeveer 35 centimeter lang en 90 cm groot tijdens een vlucht. Volwassen dieren wegen gemakkelijk 330 gram. Dat er in de kasten nu vijf nieuwe kerkuilen geboren zijn is goed nieuws. “We werken al 20 jaar aan dit project want de kerkuil heeft het een tijd zeer moeilijk gehad, maar doet het hier in Hamme nu alleszins wel goed", klinkt het. “Op de eerste kuikens hebben we wel tien jaar moeten wachten, maar dat loont nu wel.”

In groot Hamme zijn er op dit moment een zevental nestkasten, maar de locaties blijven geheim. “Op deze manier kunnen we de dieren beschermen en ze alle rust geven die ze nodig hebben", klinkt het. Op dit moment zijn er dus twee nestkasten waar de jongeren in verblijven en verzorging krijgen. Ze zijn intussen geringd. “Ze stellen het zeer goed en we hopen dat dit zo blijft", besluit Van Couwenberghe.