Vijf inbraken in garageboxen Koen Baten

04 februari 2020

18u36 0 Hamme In het Achterthof in Hamme hebben inbrekers de afgelopen dagen toegeslagen in verschillende garageboxen. De feiten werden vastgesteld op 1 februari, maar gebeurden vermoedelijk al enkele dagen ervoor.

De garages in de straat zijn te bereiken via een weg tussen woningen en liggen aan de achterzijde van het Kerckwijkpark waardoor de zichtbaarheid daar bijzonder laag is en men ongestuurd hun werk kon gaan. De verdachten konden de poorten verwringen waardoor ze opensprongen. Het gaat om oude kantelpoorten. Het is nog niet geheel duidelijk wat er net gestolen is uit de boxen, maar dit lijkt wel mee te vallen.