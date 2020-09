Vigor wint eerste competitiewedstrijd tegen Wolvertem-Merchtem: “Hier hebben we heel de tijd voor gewerkt” Stef Van Overstraeten

20 september 2020

20u33 0 Hamme Op de openingsspeeldag van de competitie in derde amateurklasse A toonde Vigor Wuitens Hamme op het veld van Wolvertem-Merchtem meteen hoever het al staat. Er werd gewonnen met 0-3, Jim Van Osselaer scoorde er twee, maar ook Bavo De Witte stond aan het kanon.

Hamme degradeerde naar derde amateur en wilde meteen duidelijk maken dat het niet de bedoeling heeft om ook een reeks lager het kneusje te zijn. Er bleven heel wat spelers en er werden enkele versterkingen binnengehaald. Tegen Wolvertem-Merchtem was het meteen raak, meteen werd een ruime overwinning geboekt én de nul gehouden. “Twee keer prijs inderdaad”, zegt Bavo De Witte. “Hier hebben we heel de tijd voor gewerkt. Op zich had de score nog hoger kunnen zijn, want na de eerste helft was de stand 0-1 en hadden we meer mogelijkheden dan onze tegenstander. Maar we hebben in de tweede helft de score goed kunnen uitbreiden zonder veel problemen.”

Nu linkeraanvaller

De Witte deed dus ook zijn duit in het zakje, hij verdubbelde. “Vorig seizoen stond ik links achteraan, nu ben ik twee lijnen doorgeschoven en speel ik links vooraan. In de Beker kon ik al een paar keer scoren en nu is het ook in de competitie gelukt”, gaat hij verder. “Warre Ponnet zag de ruimte achter de verdediging van Wolvertem en verstuurde een diepe bal, ik kon die aannemen en zelfs met rechts binnentrappen. Terwijl mijn linkervoet mijn beste voet is. Leuk meegenomen om in de eerste competitiewedstrijd al te scoren. Net als Jim Van Osselaer. Hij maakte er twee. Om de goals te maken is hij aangeworven en ook hij maakte het meteen waar.”

“Potige tegenstander”

We kunnen stellen dat Vigor vanaf speeldag 1 is aangepast aan derde amateur. “Het was koffiedik kijken voor ons”, legt De Witte uit. “We wisten niet heel goed wat het niveau zou zijn. Daarbij kwam dat Wolvertem-Merchtem een agressieve tegenstander is gebleven. Het was bij momenten best potig, maar we zijn er volwassen mee omgegaan. De conclusie is dat we niet beter konden starten. Deze zege doet superveel deugd, toch gaan we er niet te lang bij blijven stilstaan en vanaf maandag de focus leggen op de derby tegen Stekene.”