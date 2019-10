Vier jaar cel voor hardleerse chauffeur die 42ste veroordeling oploopt in politierechbank Koen Baten

11 oktober 2019

18u47 0 Hamme Glenn V. uit Hamme is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor de zoveelste verkeersovertreding. De man werd opnieuw betrapt achter het stuur terwijl hij enkele maanden geleden in Dendermonde al een levenslang rijverbod had opgelopen.

De man is niet aan zijn proefstuk toe. Al 41 veroordelingen staan er op zijn strafblad, vandaag volgde nummer 42, wat mogelijk voor een tijdje het einde van zijn vrije bestaan is. Hij reed opnieuw met de wagen terwijl hij enkele maanden geleden in Dendermonde nog maar een levenslang rijverbod had opgelopen. “Ik kreeg telefoon van mijn baas die vroeg om de auto even te verplaatsen", aldus V. “Het ging maar om een klein aantal straten, maar ik weet dat ik het niet had mogen doen", klinkt het.

De man werd al meermaals veroordeeld voor sturen spijts verval in het verleden, maar bleek dus zijn les nog altijd niet geleerd te hebben. Politierechter D’Hondt maakte er meteen een einde aan en stuurde hem naar de gevangenis. Daarnaast moet hij ook nog een levenslang rijverbod uitzitten en een geldboete van 8.000 euro betalen. Het openbaar ministerie vroeg de onmiddellijke aanhouding, maar omdat de man al een enkelband droeg is er geen gevaar dat hij zal vluchten en ging de rechtbank hier niet op in.