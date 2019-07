Video. Inferno bij afvalverwerkend bedrijf Mels, brandweer moet al zeker tot morgenvroeg blussen Koen Baten

00u33 15 Hamme Op het Zwaarveld in Hamme bij afvalverwerkend bedrijf Mels is deze avond een brand ontstaan omstreeks 22.00 uur gisterenavond. Het vuur ontstond in een van de loodsen waar een gigantische berg afval lag opgestapeld. Vermoedelijk gaat het om zelfontbranding van het afval, maar was het al enkele uren bezig alvorens het werd opgemerkt.

De brand zorgde voor een grote zwarte rookpluim die te zien was tot in Zele. De hele brandweerzone Oost kwam ter plaatse om de brand onder controle te krijgen. Verschillende tankwagens kwamen ter plaatse en reden af en aan om opnieuw gevuld te worden met water. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak, die had de brandweer snel onder controle, maar binnen in de loods was er wel nog heel wat vuur wat niet meteen onder controle was.

De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de andere delen van de hangar. Bij de brand raakte niemand gewond. Met een kraan van het bedrijf werden de metaalplaten verwijderd waardoor de brandweer het vuur langs verschillende kanten kon bestrijden.

De brandweerzone zal waarschijnlijk nog de hele nacht bezig zijn met de bluswerken, en ook morgenvroeg zal het vuur nog altijd niet onder controle zijn. Het is niet de eerste keer dat er brand is bij het bedrijf.