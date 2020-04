Vermoedelijk drie nieuwe overlijdens door corona in woonzorgcentrum Meulenbroek Koen Baten

10 april 2020

16u57 0 Hamme De afgelopen dagen zijn er vermoedelijk drie nieuwe overlijdens waar te nemen in het woonzorgcentrum Meulenbroek in Hamme. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers die bekend gemaakt wordt. Vermoedelijk werden de patiënten niet getest waardoor het niet zeker is of ze besmet waren met corona.

Na de overlijdens zijn er nog twee personen in het woonzorgcentrum die in quarantaine zitten. Er is een bevestigd overlijden door corona. In Sint-Jozef in Moerzeke is niet veel veranderd aan de situatie. Daar zitten opnieuw 14 bewoners in quarantaine. Een van de bewoners verbleef even in het ziekenhuis, maar is nu terug naar het centrum gebracht.

In totaal zijn er in Moerzeke al twee overlijdens vastgesteld door het virus. De testkits voor Moerzeke zijn gisterenavond aangekomen en vandaag en morgen wordt iedereen getest. De resultaten van deze testen worden volgende week verwacht.

In beide woonzorgcentra worden alle maatregelen ingezet om de bewoners en de medewerkers te beschermen en de verdere verspreiding van het virus in te perken. Beide directies stellen – in overleg met de coördinerende artsen, het team aan zorg- en verpleegkundigen en de gemeentelijke veiligheidscel – alles in het werk om de bewoners van de Hamse woonzorgcentra met gepaste zorg te omringen.