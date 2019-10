Verloren gevlogen parkiet ‘Jefke’ is nieuw favoriete huisdier van bewoners wzc Sint-Jozef Koen Baten

10 oktober 2019

17u45 0 Hamme Het woonzorgcentrum Sint-Jozef aan de Molenstraat in Moerzeke heeft er sinds woensdagavond een nieuw gezicht bij. Geen gewone bewoner, maar wel een parkiet. De bewoners zijn er dol op en zorgen heel goed voor het beestje. “Het vogeltje zat ‘s avonds bij ons op een bank en was waarschijnlijk ontsnapt”, zegt medewerkster Leen Foubert. “Maar zolang de eigenaar niet wordt gevonden, blijft hij hier bij ons.”

Woensdagavond 18 uur: medewerkster Leen Foubert staat op het punt om naar huis te vertrekken, maar ziet dan ineens een parkiet op de bank aan het rusthuis zitten. “Hij fladderde wat rond, maar bleef steeds in de buurt van het rusthuis”, zegt ze. “Ik kon hem uiteindelijk pakken, maar hij beet me dus liet ik meteen weer los.”

Leen ging terug naar binnen en zocht op de wal, de afdeling voor bewoners met dementie, naar iemand die kon helpen om de vogel alsnog te pakken te krijgen. Eén bewoner had op dat moment net bezoek. De man ging mee naar buiten en kon de vogel vangen. “De man heette Jozef, en we besloten daarom de parkiet de naam Jefke te geven”, vertelt Leen.

Enthousiast

Op de afdeling stond nog een vogelkooi van de vorige vogel, die nog niet zo lang geleden was overleden. Jefke werd in de kooi geplaatst en kreeg wat te eten en te drinken. “De bewoners waren zeer enthousiast. Ze kwamen onmiddellijk kijken. Ze kwamen Jefke begroeten en begonnen tegen hem te praten en hem te observeren.”

Er werd wel meteen aan de bewoners duidelijk gemaakt dat het om een vogel ging die waarschijnlijk ontsnapt was en misschien niet zou kunnen blijven. Maar zolang de eigenaar niet gevonden is, blijft Jefke in het rusthuis. “De bewoners begonnen samen gesprekken te voeren, over de parkiet. Jefke zorgt dus duidelijk voor verbinding tussen de bewoners, wat heel mooi was om te zien”, klinkt het.

Openbloeien

Woonzorgcentrum Sint-jozef plaatste woensdagavond nog enkele foto’s van Jefke de parkiet op Facebook in de regio Moerzeke/Hamme om zo eventueel de eigenaar terug te vinden. “Er kwamen al heel wat reacties, maar de eigenaar werd op dit moment nog niet gevonden”, zegt Leen.

De bewoners? Die laten het alleszins niet aan hun hart komen en zijn heel blij met het gezelschap van Jefke. “Zij hopen alleszins dat hij nog lang kan blijven. Er is een taakverdeling en ze zorgen elk om de beurt voor hem. Daar genieten ze enorm van en je ziet ze zo openbloeien.”

Ondertussen blijven de reacties op sociale media toestromen. Mensen juichen de komst van Jefke toe en hopen dat hij kan blijven. “Er is zelfs iemand die een parkiet aanbood, indien de eigenaar van Jefke zou gevonden worden. Maar voorlopig beleeft Jefke hier de tijd van zijn leven”, besluit Leen.