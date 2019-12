Verkoop van pleisters levert 3.000 euro op voor goede doel Koen Baten

20 december 2019

16u22 3 Hamme KoHa Sint-Pieter uit Hamme heeft voor de Warmste Week heel wat pleisters verkocht. De actie was voor spoor 56.

Onder de titel ‘pleisters aan de meter want dat loopt zoveel beter’ verkochten de leerlingen pleisters voor het goede doel. Het jaarthemafiguur is Talentino de Pinguïn. Talentino heeft in Malaga de 10de marathon gelopen en de leerlingen verkochten zoveel mogelijk pleisters voor het goede doel. De actie leverde 3.000 euro op die naar spoor 56 gaat.