Vergunning voor gratis groene parking uitgeschreven aan Meulenbroekstraat Koen Baten

01 mei 2020

10u45 0 Hamme Het gemeentebestuur van Hamme heeft een vergunning en een bestek laten opmaken voor de gratis groene parking aan het Meulenbroek naast de politie. Ze hebben nu een openbare procedure opgemaakt en kunnen op zoek gaan naar een aannemer voor de werken uit te voeren. Voor de werken is er een budget voorzien van ruim een half miljoen euro.

Het nieuws over de gratis parking aan de rand van de gemeente was al langer bekend, maar nu heeft het bestuur tijdens de laatste gemeenteraad een vergunning uitgeschreven zodat ze op zoek kunnen gaan naar een aannemer. Wanneer de werken exact gaan starten is nog niet duidelijk.

Het is wel de bedoeling om de werken in twee fases aan te pakken. “Een deel van het terrein is momenteel ingepakt door de academie omwille van de verbouwingen daar", zegt schepen Koen Mettepenningen. “Zij mogen daar uiteraard blijven vermoedelijk tot begin 2022. Daarna zullen we ook dat deel verder afwerken", klinkt het.

De eerste faste betreft dus de hoofdweg van de parking. Deze weg zal de Meulenbroekstraat met de inrit van het sportcomplex verbinden. Daarnaast zal ook al de overloopparking en de parking van de hoofdweg tot aan de verbinding met de tijdelijke academie geplaatst worden. Er zal ook een tijdelijke gracht voorzien worden voor voldoende afwatering te kunnen voorzien.

Van zodra het terrein waar de academie zich nu op bevindt vrij is zal de tweede fase starten. Er wordt dan een bufferbekken aangelegd en de rest van de parking zal afgewerkt worden. Voor de meerderheidspartijen is dit een stap in de goede richting. Coalitiepartner sp.a had dit punt van een gratis parking hoog op de agenda staan. “Wij zijn heel tevreden dat we samen met N-VA en CD&V dit punt hebben gerealiseerd en zijn verheugd met de komst van de gratis parking", zegt voorzitter Jeroen Van Goethem. “De 200 gratis parkeerplaatsen op wandelafstand van het centrum zijn zeker belangrijk voor de toekomst en zijn een goede troef voor Hamme.”

Oppositiepartij Groen had meer moeite met de aanleg van de parking en het uitschrijven van de vergunning hiervoor. Zij vragen om de aanleg van deze parking stil te leggen. “We vrezen vooral dat het budget voor de aanleg van deze parking sterk zal overschreven worden", zegt Gilles Verbeke. “Wij hebben onze bedenking rond deze vergunning omdat er te weinig rekening gehouden wordt met het milieuaspect. Het was misschien beter geweest hier een groene speelzone van te maken of een speelbos", klinkt het. “Wij vragen ons af of Hamme deze gratis parking wel effectief nodig heeft. Als dit stilgelegd wordt kan het budget dat hiervoor vrijgekomen is misschien beter gebruikt worden om de coronacrisis aan te pakken", klinkt het.