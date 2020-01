Verenigingen kunnen rekenen op vijf procent extra subsidies Koen Baten

23 januari 2020

14u23 0 Hamme Alle bestaande verenigingen in Hamme kunnen vanaf dit jaar rekenen op verhoogde subsidies. Het schepencollege voorziet vijf procent extra voor de verenigingen om hun activiteiten te kunnen organiseren. “De subsidies van de verenigingen stijgen minstens met 75 euro”, zegt schepen van Financiën Luk De Mey.

Hamme telt heel wat verenigingen en organisaties. De gemeente wil al deze organisaties extra motiveren en voorziet daarom een stijging van 5 procent. Het budget gaat van 1. 227.000 miljoen euro naar bijna 1,3 miljoen euro dit jaar. In dit bedrag zit ongeveer 500.000 euro voor de Hamse Investeringsmaatschappij ook in betrokken.

De gemeente voorziet echter ook heel wat extra budget voor het Wuitenscomité. “Dit hebben we opgetrokken van 10.000 euro naar ongeveer 13.000 euro", aldus De Mey. Ook de jaarmarkten in Hamme, Zogge en Moerzeke krijgen extra budget om te investeren in de toekomst. Ook de voetbalclubs in de gemeente krijgen een extra financieel steuntje in de rug de komende jaren. “We zijn blij dat we deze stijging kunnen uitvoeren", klinkt het. Het punt werd gisteren goedgekeurd op de gemeenteraad van Hamme.