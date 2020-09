Veldrijder Pieter Pauwels opent nieuw seizoen met knappe tweede plaats Erik Vandeweyer

13 september 2020

20u12 0 Veldrijden Het is een eigenaardig gegeven. Officieel is het nog altijd zomer en het kwik haalt vlot vijfentwintig graden. Toch verschenen de veldrijders dit weekend een eerste keer op de afspraak. Pieter Pauwels heeft zich meteen kunnen komen. De junior uit Hamme kwam in Herentals als tweede over de finish.

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. Zo moet Pieter Pauwels gedacht hebben, toen hij tweede werd in Herentals. “Ik ben inderdaad zeer tevreden over mijn eerste cross. Noodgedwongen moest ik starten op de vierde startrij. Toch kende ik een sterke start en kon ik als achtste het veld induiken. Toen ik in de spits kon postvatten, was Brent Delaere er al vandoor. Samen met Brent Blommen heb ik de kloof kunnen dichten. De koersomstandigheden waren voor mij zeker niet ideaal. Het was warm weer en hoge temperaturen zijn voor mij allerminst een bondgenoot. Mijn adem wordt dan afgesneden en het voelt aan alsof ik constant moet hyperventileren. Na die achtervolging heb ik even de rol moeten lossen, maar uiteindelijk kon ik toch vooraan aansluiten.”

Rare sprint

Het drietal bleef voorop en mocht sprinten voor de zege. Pieter Pauwels legt uit. “In het veldrijden is een sprint op zich al uitzonderlijk, maar nu was het toch echt merkwaardig. Niet zo ver van de meet moesten we nog over balkjes. Het was belangrijk om als eerste uit de laatste bocht te komen. Ik zat in derde stelling. Brent Delaere passeren lukte nog, maar Brent Blommen bleef buiten schot.”

Armbreuk

De prille opsteker komt gelegen. Pieter Pauwels heeft er een nare periode opzitten. “Vorig seizoen heb ik lang gesukkeld met de naweeën van een armbreuk die ik had opgelopen. Deze zomer heb ik min of meer normaal kunnen trainen. Omwille van corona heb ik slechts twee koersen op de weg afgewerkt, maar die koersen zijn voor mij toch niet meer dan een middel. De coronacrisis is trouwens veel erger voor de wegrenners. Hun seizoen is quasi om zeep. Wij mogen hopen. Volgend weekend ga ik aan de slag in Vorselaar. Verder plannen kan ik – ook al door corona – moeilijk. Wellicht zal begin oktober de eerste grote cross op het programma staan.”