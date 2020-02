Veiligheidsdiensten plegen overleg voor carnaval Koen Baten

23 februari 2020

10u30 0 Hamme In Hamme zitten op dit moment de veiligheidsdiensten samen om overleg te plegen over de carnavalsstoet in Moerzeke vanmiddag. Door de hevige rukwinden is er een mogelijks gevaar voor de wagens en de carnavalisten.

Een derde storm op evenveel weken tijd heeft er voor gezorgd dat de gemeente en de politie op dit moment samen zitten om te overleggen over Moerzeke carnaval. Dat gaat normaal vanmiddag van start. Rond 11.00 uur zal er een beslissing genomen worden of de carnavalsstoet veilig kan doorgaan in de straten van Moerzeke.