Veiligheidscel in Hamme beslist om geen familie toe te laten in woonzorgcentra Koen Baten

16 april 2020

15u53 0 Hamme De veiligheidscel van Hamme heeft na overleg beslist om niet in te gaan op de versoepeling van de maatregelen in de woonzorgcentra. Dit werd samen beslist met de directies van beide woonzorgcentra die dit niet zagen zitten.

Met deze beslissing volgt Hamme het voorbeeld van heel wat woonzorgcentra in Vlaanderen om nog geen bezoek van familie toe te laten. Zij volgen nu nog steeds dezelfde regels tot en met 3 mei. Beide woonzorgcentra zijn ook getroffen door het virus en hebben ook al besmettingen en overledenen.

“Het organiseren van het bezoek vergt heel wat inspanning, tijd en opvolging en dat lijkt ons niet opportuun", klinkt het. “Beide woonzorgcentra, stellen alles in het werk om de veilgiheid te garanderen. Nu bezoek toelaten zou een verkeerd signaal geven aan al onze zorgkundigen en verpleegkundigen", klinkt het. Van zodra bezoek mogelijk is in veilige omstandigheden zullen de betrokken families hierover ingelicht worden. Intussen stelt iedereen alles in het werk om in de best mogelijke omstandigheden te werken.