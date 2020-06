Veertigste boek van Moese schrijver blikt terug op geschiedenis van Sint-Martinuskerk Koen Baten

14u35 0 Moerzeke Louis Windey uit Moerzeke heeft een nieuw boek uitgebracht, zijn veertigste exemplaar intussen. Dit boek is deze keer geen realiteit vermengd met fictie, maar geeft een licht op de geschiedenis van de kerk in het kleine dorpje tussen de Schelde. “Veel mensen kennen het gebouw wel maar niet de geschiedenis er achter", vertelt Louis.

Maar liefst 250 jaar oud is de kerk op het Dorp in Moerzeke. De honderdste verjaardag en de tweehonderdste werden telkens stevig gevierd, en nu viert de schrijver ook de 250ste verjaardag. “Er is in die tijd heel wat veranderd ten opzichte van vandaag. Hoe je de hostie ging halen vroeger, de misvieringen, het hoofdaltaar en ga zo maar even door”, zegt Louis. “Iedereen kent de kerk, maar de geschiedenis die er achter zit en het verhaal dat de kerk meedraagt is misschien minder bekend, en daarom besloot ik dit in een boek te gieten", klinkt het.

“We beginnen in 1072 toen er al sprake was van “Moes”, maar nog niet van een kerk. Dat kwam pas in de jaren 1100. Het waren de rijke edelen, de Heren van Moerzeke, die aanspraak maakten om dicht tegen hun woning een eigen kerkje te bouwen. En zo kunnen we de evolutie volgen van toen, tot wat we nu op ons dorp zien staan, de fiere Sint-Martinuskerk met zijn beschermde voorgevel”, zegt de schrijver.

De schrijver hoopt in veertigste boek ook dat de kerk nooit zal afgebroken worden omwille van de beschermde voorgevel. Wie het boek graag wil bestellen kan dit kopen voor de prijs van 19 euro bij Louis Windey zelf in de Bootdijkstraat 17. Het boek kan ook aan huis geleverd worden of afgehaald worden bij hem thuis volgens de maatregelen rond corona. Wie interesse heeft kan Louis bereiken op het nummer 052/ 47.14.36 of 0478 76.71.95 of via mail op louis.windey@telenet.be