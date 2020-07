Van verlaten textielfabriek naar wonen in het groen: Tasibelsite wordt woonwijk met 180 woningen in groene omgeving in centrum van Hamme Koen Baten

08 juli 2020

10u07 0 Hamme Waar vroeger aan textielnijverheid werd gedaan, komt in de toekomst een nieuwe wijk met 180 wooneenheden midden in een groene omgeving. Dat zijn de plannen van sociale huisvestingsmaatschappij De Zonnige Woonst en Astor vzw voor de Tasibelsite in het centrum van Hamme. Tegen 2024 moet alles klaar zijn.

Het project om van de verlaten textielfabriek Tasibel iets mooi te maken groeide al in 2010. Jarenlang werd er rustig verder gewerkt om het hele project grondig voor te bereiden en aan te pakken. Nu is er een doorbraak gekomen in het dossier en zal men binnen twee jaar van start gaan met het unieke project. Astor vzw neemt het project op zich samen met sociale bouwmaatschappij De Zonnige Woonst. Er komen 60 sociale woningen, 60 zorgwoningen en 60 privéwoningen op de site. “Het Tasibelproject is uniek op drie vlakken”, vertelt Jan Van Rensbergen van Astor vzw. “Het komt zelden voor dat er in het centrum van een gemeente een oppervlakte van vijf hectare beschikbaar is. Daarnaast kiezen we er voor om alles autoluw te maken en van de helft van de oppervlakte een groene omgeving te maken. Ook de diversiteit die hier aanwezig zal zijn, is uniek voor Hamme.”

Naast de wooneenheden worden er ook nog tal van extra’s voorzien. Zo zal er een therapeutisch zwembad aangelegd worden, is er plaats voor een brasserie en er zal ook een kinderopvang gebouwd worden. “Zelfs een dienstencentrum en een klein hotel zullen een plaats op de site krijgen”, zegt Michiel Verhaegen, voorzitter van Astor vzw. “Het moet een leuke gezellige buurt worden voor alle leeftijden en waar iedereen zorg voor elkaar kan dragen.”

Groenomgeving

Bij de bouw van het project willen De Zonnige Woonst en Astor ook enkele elementen van vroeger behouden. “Het stationsgebouw op de site blijft staan en wordt mee geïntegreerd in het project. We willen ook stukken van de oude gebouwen bewust bewaren om de geschiedenis niet volledig uit te wissen”, klinkt het.

Bij het project ligt de nadruk op het groen en autoluwe karakter. “Dat er midden in de gemeente een gebied van 2,5 hectare groenomgeving kan voorzien worden is ook zeer uniek in dit project. We willen samen een gezellige buurt creëren”, klinkt het.

In totaal zal er ongeveer 50 miljoen euro geïnvesteerd worden in de hele site. De start van het project is voorzien voor binnen een tweetal jaar en normaal gezien moet alles klaar zijn in 2024. “We zijn heel blij met dit project en hebben er alle vertrouwen in dat het iets mooi zal worden”, klinkt het bij De Zonnige Woonst.