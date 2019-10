Van koekjesdozen tot schilderijen en boeken: Willy Van Den Brande (80) heeft grootste verzameling van koningshuis Koen Baten

23 oktober 2019

16u29 0 Hamme Verzamelaar Willy Van Den Brande uit Hamme organiseert dit weekend opnieuw een grote tentoonstelling over het koningshuis. De tachtiger is al sinds 1998 gefascineerd door het koningshuis en alles wat er bij komt kijken. Hij organiseerde in het verleden al meerdere tentoonstellingen met al zijn verzamelstukken. De locatie dit keer is bakkerij Mariman. “Dit zie je nergens anders in België, zo een grote verzameling heeft niemand", aldus Willy.

Koekjesdozen, posters, krantenknipsels, postzegels, en ga zo maar door. Willy heeft het allemaal in huis. Van Koning Albert I tot de huidige koning Filip heeft hij alles bij hem thuis verzameld wat maar mogelijk is. “Een krantenwinkel in Koksijde hield posters voor mij bij en verschillende materialen van het huis die ze aan mij geschonken hebben in het verleden", vertelt hij.

De liefde en de fascinatie was er al heel zijn leven, maar groeide nog meer toen hij in 1998 naar het verlovingsfeest mocht gaan van Koning Filip en Koningin Mathilde. “Ik ben toen via de provincie uitgenodigd op het huwelijk van hen samen met mijn vrouw. Een geweldige ervaring, en sindsdien groeide de liefde alsmaar meer en begon ik alles te verzamelen wat met het koningshuis te maken had", zegt Willy. Zijn collectie telt intussen meer dan 200 stuks. “Exact kan ik het zelf niet tellen hoeveel stuks ik heb. Maar er zijn zeer unieke boeken bij die je nergens anders meer vindt in heel België", klinkt het.

Prinses Elisabeth wordt nu vrijdag 18 jaar, en daarom leek het voor Willy ook een ideaal moment om opnieuw een tentoonstelling te doen. Dit keer bij huize Mariman in Hamme, onder de molen en de tentoonzaal, een geweldige locatie om dit te organiseren. “Ik heb aan de Hamse kunstenaar Luc Verbiest gevraagd om een portret van Elisabeth te maken speciaal voor haar verjaardag. Het is een prachtig werk moet ik zelf eerlijk toegeven.”

Willy krijgt voor zijn tentoonstelling hulp van heel wat vrijwilligers om alles op te stellen en klaar te krijgen. Zo ook van de heemkundige kring uit Hamme. “Alle stukken die hier staan, zijn eigendom van Willy. Wij helpen hem, maar zijn er van overtuigd dat hij enkele unieke boeken heeft in zijn verzameling die heel wat waarde hebben", klinkt het.

Het koningshuis zelf is al langer op de hoogte van Willy zijn verzameling. Elk jaar schrijft hij ook een brief naar het koningshuis, en ook nu deed hij dit met zijn tentoonstelling. “Toen ze de brief lazen hebben ze zelf beslist om Annelies Maricou, een attaché van de koning, vrijdag naar hier te sturen tijdens openingsreceptie", zegt Willy trots. “Ik wil bakkerij Mariman en al mijn helpers ook ontzettend hard bedanken voor de tijd die ze hier in steken. Wie nog stukken bezit van het koningshuis mag mij altijd bellen op 0479 72 20 04", zegt Willy. De tentoonstelling van het koningshuis loopt twee dagen en gaat door bij bakkerij Mariman, Posthoornplein 5 in Hamme.