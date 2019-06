Valse brieven verstuurd met hoofding van Gemeente Koen Baten

13 juni 2019

In Hamme hebben verschillende bewoners vandaag een brief in de bus gekregen met een hoofding van de gemeente Hamme op vermeld. De gemeente laat nu echter weten dat deze brieven vals zijn en niet verstuurd zijn in naam van de gemeente. Wat er net in de brieven vermeld staat is niet duidelijk. De politie is alvast een onderzoek gestart naar het versturen van de brieven. Wie een brief krijgt van de gemeente moet hier dus niet op ingaan.