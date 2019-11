Vader (71) en zoon (41) strijden tegen elkaar voor titel van prins carnaval Koen Baten

22 november 2019

14u32 0 Hamme De prinsenverkiezing voor Moerzeke carnaval 2020 wordt een van de meest unieke in de geschiedenis. Bertrand Colman (71), en Kris ‘De Collie’ Colman (41), vader en zoon, nemen het tegen elkaar op om de plak te zwaaien over carnaval. Allebei beloven ze er een hele mooie strijd van te maken, en lijken ze het elkaar ook te gunnen. “Dat Kris maar niet denkt dat hij al meteen gewonnen heeft", zegt zijn vader Bertrand.

De prinsenverkiezing voor 2020 is er een voor de geschiedenisboeken. Niet alleen omwille van de twee kandidaten die familie zijn van elkaar, maar ook omwille van de leeftijd van Bertrand. “Met mijn 71 jaar ben ik waarschijnlijk de oudste kandidaat die kans maakt om verkozen te worden", klinkt het. “Mijn zoon moet ook zeker niet denken dat ik mij zal laten doen. Ik kan dit zeker nog aan en zal er vol voor gaan", klinkt het.

Bertrand heeft het carnavalsbloed al heel lang in zijn lichaam zitten. In 1992 en 1993 was hij al eerder prins carnaval, dus maakt hij nu na al die tijd kans om ook Keizer te worden, als hij voor de derde maal verkozen wordt natuurlijk. “Ik had enkele jaren geleden al gezegd dat ik mij ook opnieuw kandidaat zou stellen indien mijn zoon dit deed", zegt Bertrand. “Toen hij vertelde dat hij kandidaat was heb ik ook mijn kandidatuur ingediend." Bertrand deed het ook om de spanning er in te houden omdat er anders slechts een kandidaat zou geweest zijn.

Zijn zoon Kris, of ‘De Collie’ voor de vrienden is ook een te duchten tegenstander. De 41-jarige kinderpyscholoog stamt uit een carnavalsfamilie, en voelde het ook al jaren kriebelen om op de hoogste plaats te staan als prins. “Ik ben eigenlijk met een carnavalsmuts aan geboren", lacht Kris. “De laatste tien jaar ben ik eigenlijk al bezig met mijn kandidatuur als prins carnaval. Het is dankzij mijn vader dat ik hier zit en dat ik nu deel neem aan de verkiezing", klinkt het.

Zowel Bertrand als Kris liepen mee met MOES 1900, de carnavalsgroep die er vorig jaar mee ophield, maar zijn zelf nog lang niet uitgevierd. Kris zelf heeft ook al een eigen bier gebrouwen en intussen zes liedjes gemaakt voor zijn campagne. “Ik denk dat we het elkaar allebei gunnen", klinkt het in koor. “De familiefeestjes zullen de komende maanden wel voor heel wat ambiance zorgen", zegt Kris. “Mijn mama had eerst een wit t-shirt gemaakt om te laten zien dat ze neutraal was, maar draagt intussen toch een blauwe shirt, dus zal het zeker niet gemakkelijk worden", besluit Kris.

Het carnavalscomité is ook bijzonder tevreden met deze kandidaten en het beloofd een mooie strijd te worden. De verkiezing van de prins carnaval voor Moerzeke vindt plaats op 14 december 2019 in Zaal Ter Munken. Stemmen kan van 20.00 uur tot 01.00 uur.