Unieke tentoonstelling over tramlijn in Hamme die zestig jaar geleden werd opgedoekt Koen Baten

07 november 2019

11u37 0 Hamme De Heemkundige kring van Hamme houdt vanaf 9 november een unieke tentoonstelling over de tramlijn die in vorige eeuw door Hamme liep. De tramlijn ging helemaal tot in Antwerpen en had in die tijd een heel belangrijke waarde voor de gemeente. “Zowel voor mensen te vervoeren als om handel te drijven werd de tramlijn gebruikt”, zegt Freddy Huylenbroeck.

De tentoonstelling is zeer uniek voor Hamme en omstreken. Maar liefst vijf heemkringen uit de weide omgeving hebben meegewerkt aan deze tentoonstelling die 20 panelen telt met uitleg en de geschiedenis van de tramlijn die vertrok in Hamme. De tentoonstelling hield eerst halt in het gemeentemuseum van Temse, en komt nu voor twee weken naar Hamme. “De focus ligt natuurlijk op Hamme bij deze tentoonstelling”, zegt Huylebroeck. “De tram reed een heel traject door Hamme en ging toen zelf over de Durmebrug, die vandaag de Mirabrug is”, klinkt het.

De tram betekende zeer veel voor de bevolking en zelf voor de handel. “Er werden zelf vertakkingen geplaatst tot Moerzeke en Kastel en het veer van Baasrode. Het was toen een ideaal vervoersmiddel voor de mensen en werd bijzonder veel gebruikt.” De tramlijnen werden geplaatst in 1904 en opgedoekt in 1959. Tussendoor werden de lijnen ook twee keer afgesneden tijdens de wereldoorlogen.

“In de jaren dertig kwam er plots heel wat protest voor de tramlijnen en wilde men deze afschaffen”, zegt Huylebroeck. “Er werden toen heel wat brieven over en weer geschreven, en door middel van politieke druk bleef de tramlijn uiteindelijk toch bestaan. In 1959 werd ze opgedoekt omdat er toen veel meer autoverkeer kwam en de tram was te traag geworden. De bus werd toen geïntroduceerd en had ook veel succes”, klinkt het.

Bij de tentoonstelling zijn heel wat unieke stukken ook te zien. “We hebben zelf het officiële bord dat op de tram stond kunnen bemachtigen om hier te laten zien. Ook hebben we foto’s van het laatste tramstel dat hier gereden heeft en dat nog steeds bestaat. Dit staat opgesteld in een museum in Knokke-Heist. Ook het officiële besturingssysteem is aanwezig op de tentoonstelling”, aldus Huylebroeck. Over de tramlijn werd ook een film gemaakt die getoond zal worden tijdens de tentoonstelling.

“Dat we de originele stukken kunnen tonen is heel belangrijk voor ons als heemkring. Dit geeft een goede weergave van hoe het vroeger was hier in Hamme”, besluit Huylebroeck. De tentoonstelling loop van 9 november tot 15 december in ID+Art in Hamme, achter binnenspeeltuin ‘t mierennest. Het is open op zaterdag van 14 uur tot 17 uur en op zondag van 10 tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur. Ook op afspraak kan je langsgaan of met de school door te bellen op het nummer 0476 28 31 94.