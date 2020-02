Unescoschool wint Eco-schoollabel Koen Baten

08 februari 2020

15u57 3 Hamme De Unescoschool Sterrenbos in Hamme heeft deze week het Eco-schoollabel in de wacht gesleept. Dit label wordt uitgereikt aan scholen die inspanningen doen voor het milieu en de werking van de school op dat vlak aanpakken.

De school is enorm blij met deze erkenning die ze deze week heeft ontvangen. “Dit internationale keurmerk is onze beloning voor het afgelegde proces naar een duurzame school waarbij zowel educatieve inspanningen voor het milieu alsook het milieubeheer in onze school verbeterd wordt”, klinkt het. “Dit is na onze jarenlange inzet voor ons de kers op de taart."

Een delegatie van enkele leerlingen, ouders, leerkrachten en directie speelden ook een spel met hun school naar aanleiding van dit label. Het spel maakte duidelijk dat de school het leven door een ‘groene' bril ziet.