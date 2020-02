Tweede viergeslacht in de familie na geboorte Ellis Koen Baten

14u39 0 Hamme Ivonne Van De Vreken (91) mag zich sinds half februari de trotse overgrootmoeder noemen van een tweede viergeslacht in de familie. Op 16 februari werd Ellis geboren, het kindje van haar kleindochter.

Ivonne zelf verblijft al bijna 7 jaar in het Woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke. Ze heeft zes dochters en mag haar tweede viergeslacht welkom heten. Samen met haar dochter Veronique Heyvaert en haar kleindochter Darline De Haeck, die bevallen is van een dochter, is er opnieuw een viergeslacht in de familie. Dit werd uitgebreid gevierd.