Tweede Hollandse party belooft opnieuw veel ambiance Koen Baten

03 maart 2020

16u16 2 Hamme Kevin De Graef organiseert op 14 maart voor de tweede maal zijn Hollandse party. Vorig jaar was de eerste editie meteen goed voor een geslaagd feest en was het met 900 aanwezigen meteen uitverkocht. Dit jaar komen er maar liefst vier nieuwe artiesten. “Ook de Snollebollekes zijn er opnieuw bij, zij zorgen altijd voor een topfeest", zegt Kevin De Graef.

De tweede editie wil opnieuw heel wat volk lokken naar Hamme. Bezoekers kunnen er eens goed uit de bol gaan op carnavalsmuziek in een Hollandse sfeer. De Hollandse party brengt opnieuw zes artiesten naar Hamme. Topartiest is Snollebollekes. Ook de Alpenzusjes, de Partyfriex en zanger Rinus komen naar Hamme op 14 maart.

“Iedereen wilde de Snollebollekes terugzien, dus zij moesten er zeker bij zijn”, vertelt Kevin. “Daarnaast hebben we voor heel wat nieuwe artiesten gezorgd die voor ambiance kunnen zorgen.” Kevin scoort ondertussen al zeven jaar lang met zijn schlagerfestival, en nu dezelfde richting uit te gaan met de Hollandse party. “Het was echt een succes vorig jaar en we hopen dat we dit opnieuw kunnen realiseren.”

Voor de Hollandse party zijn nog steeds kaarten te koop. Die kan je vinden in de voorverkooppunten zoals café De Klok, café De Corner, dagbladhandel Greta en Kathleen en groenten en fruit De Hei. Ook via de website www.hamsschlagerfestival.be kan je kaarten kopen. Het feest begint om 19 uur en vindt plaats in de Hambiance op het Kaaiplein.