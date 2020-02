Tweede fase van werken voor creatieve campus van start, Jagerstraat vanaf maart afgesloten Koen Baten

10 februari 2020

15u13 0 Hamme Nu de witte villa op het Marktplein in Hamme is afgebroken, kan de tweede fase van de werken voor de ‘creatieve campus’ van start gaan. Als gevolg daarvan zal de Jagerstraat vanaf maart afgesloten worden.

De tweede fase van de werken verloopt op dit moment ook erg vlot. “De putfunderingen zijn reeds geplaatst, ook de metselwerken voor de wachtmuur zijn afgerond en de vloerplaat van het gelijkvloers voor de publieke gebouwen werd al gestort”, zegt schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen.

De volgende fase van de werken houdt wel in dat de Jagerstraat zal afgesloten worden. “Oorspronkelijk was dit al voorzien van bij de start van de werken, maar we hebben dit kunnen uitstellen naar een latere datum”, klinkt het. Deze datum is nu bekend. Vanaf 2 maart zal de Jagerstraat een tijdlang afgesloten worden. “We zitten op dit moment perfect op schema. Het openbreken van de Jagerstraat is noodzakelijk in dit project”, aldus Mettepenningen. Bij het afsluiten van de Jagerstraat beginnen ook de graafwerken voor de ondergrondse parking die op het Marktplein komt.

Via de gemeentelijke website kan je alle informatie vinden over hoe je tijdens de werken het beste rijdt of waar je kan parkeren.

Sinds vorige week werd ook alles in werking gezet om de bewoners en de lokale middenstand te informeren.