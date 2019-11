Tweede editie van Sint-Maarten run voor goede doel en 1000 kilometer KOTK Koen Baten

05 november 2019

16u25 1 Hamme Zondag 10 november organiseren tien vrijwilligers opnieuw de Sint-Maarten-run voor het goede doel. Vorig jaar vond de eerste editie plaats. De loop- en wandeltocht gaat door Hamme en Waasmunster en is in het kader van de 1000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker.

Voor de tweede editie werd gekozen voor de rustige en verkeersluwe omgeving van de Durme en de Oude Durme. De afstanden zijn net zoals vorig jaar 7,5 kilometer, 11,8 kilometer, 16,6 kilometer en 21,8 kilometer. Nieuw dit jaar is de omloop van 25 kilometer. De drie langste tochten lopen ook langs de bossen van Waasmunster-Heide.

Puur recreatief

De omlopen zijn bewegwijzerd en de ondergrond is geschikt voor iedereen die wil deelnemen. “Het gaat hier niet om een wedstrijd maar is puur recreatief en voor het goede doel", klinkt het. Starten kan tussen 9 en 11 uur. Bevoorrading is voorzien bij de start en bij de aankomst. Ook onderweg bij de drie grote afstanden is er bevoorrading voorzien.

De start en de aankomst is aan de sporthal Meulenbroek in Hamme. Er is parking voorzien en er kan gratis gedoucht worden. Deelnameprijs is 10 euro en gaat dus integraal naar het onderzoek.