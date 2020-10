Twee personen betrapt op heterdaad tijdens inbraak in Hamme, politie houdt zoektocht ook in Zele Koen Baten

05 oktober 2020

12u02 0 Hamme Afgelopen nacht is in Hamme het BIN-alarm geactiveerd nadat er in de Sint-Annastraat in Hamme Sint-Anna een poging tot inbraak werd gedaan. Twee personen werden echter op heterdaad betrapt en zetten het op een lopen. De politie deed nog een zoekactie, maar die leverde niets op.

Het was rond vier uur vannacht dat alle leden op het BIN-Netwerk een bericht kregen om uit te kijken naar twee verdachte jongemannen rond de 20 jaar oud. Het duo had net proberen inbreken in een woning, maar deze poging is dus mislukt.

De verdachten kwamen via de straatzijde naar de woning. Met een stekend voorwerp probeerden ze de ramen open te wringen, maar door het geluid is de bewoner wakker geworden en heeft hij de lichten aangestoken waardoor de verdachten zijn opgeschrikt en weggevlucht zijn richting de straat. Een van de verdachten dreog een bodywarmer en een pet.

Het vermoeden is dat de daders twee jonge mannen zijn van rond de 20 jaar oud van buitenlandse origine. Of ze beschikten over een voertuig is niet duidelijk. Nadien werd er onmiddellijk nazicht gedaan door de politie van Hamme/Waasmunster, Berlare/Zele, Dendermonde en Sint-Niklaas. De verdachten werden niet aangetroffen.

Een andere buurtbewoner vermoed dat de daders gezien werden aan het Zijlhof te Zele-Durmen. Ook daar werd gezocht maar niemand aangetroffen. Er werden ook nog enkele meldingen gemaakt van poging inbraak in Zele.

Zondagavond werd er ook nog een inbraak vastgesteld in een service-flat van het OCMW aan het Marktplein in Hamme. Daar hebben onbekenden het slot geforceerd en gingen ze aan de haal met wat kleingeld en een halsketting. De politie vraagt om waakzaam te zijn.