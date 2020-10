Twee personen betrapt op heterdaad tijdens inbraak in bestelwagen, BIN geactiveerd Koen Baten

05 oktober 2020

12u02 0 Hamme Afgelopen nacht is in Hamme het BIN-alarm geactiveerd nadat er in de Pannenkouter in Hamme Sint-Anna een poging tot inbraak werd gedaan. Twee personen werden echter op heterdaad betrapt en zetten het op een lopen. De politie deed nog een zoekactie, maar het is niet duidelijk of de personen gevat zijn.

Het was rond vier uur vannacht dat alle leden op het BIN-Netwerk een bericht kregen om uit te kijken naar twee verdachte jongemannen rond de 20 jaar oud. Het duo had net proberen inbreken in een bestelwagen, maar deze poging is dus mislukt. Ze gingen te voet weg, maar het is niet duidelijk waarheen.