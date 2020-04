Twee nieuwe overlijdens aan COVID-19 in Hamse woonzorgcentra Koen Baten

06 april 2020

16u47 17 Hamme Het aantal overlijdens ten gevolge van het coronavirus in de Hamse woonzorgcentra loopt op tot drie. In Sint-Jozef in Moerzeke was eerder al een persoon overleden aan het virus. Een persoon ligt ook in het ziekenhuis en wordt daar verder behandeld.

In het woonzorgcentrum Meulenbroek in Hamme is intussen ook een bewoner overleden aan het coronavirus. Een andere bewoner wordt nog in quarantaine gehouden nadat hij positief testte. In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke is nu ook een tweede bewoner bezweken aan het virus. Een bewoner ligt in het ziekenhuis en wordt daar behandeld. Dertien andere bewoners worden in quarantaine gehouden op hun vleugel.

Beide rusthuizen doen er alles aan om de bewoners zo goed mogelijk te behandelen en te beschermen tegen het virus.