Twee nieuwe groepen tijdens Moes Carnaval volgend jaar Koen Baten

22 november 2019

15u00 4 Hamme Naast de twee kandidaten voor prins carnaval heeft het carnavalscomité nog goed nieuws te melden. Vorig jaar hield Moes 1900 op met bestaan en was er een groep minder. Dit jaar zijn er twee nieuwe groepen dus stijgt het aantal weer opnieuw. “Wij zijn ontzettend blij met deze twee nieuwe groepen”, zegt Andries De Corte.

KV BLAK & Bluët en Moestanie zijn de twee nieuwe groepen die op zondag 23 februari mee door de straten van het dorp zullen lopen. De eerste groep bestaat al meteen uit 29 leden en is een groep vrienden die elkaar kennen van de Chiro. “We zaten al in verschillende carnavalsgroepen, maar hebben nu gewoon beslist om een eigen groep te maken”, zegt Roel De Corte van de groep. “Het leek ons een ideaal moment om hier nu mee te starten en we hebben er heel veel zin in.” Wat het thema van hun praalwagen gaat worden is op dit moment nog een groot geheim. “Maar verder hebben we niets te verbergen, waar ook onze groepsnaam ‘Blak & Bluët’ naar verwijst", lacht Roel. “Het is alleszins de bedoeling dat we langer dan een jaar mee doen in de stoet", klinkt het.

Leden uit Hamme

De tweede groep Moestanie bestaat vooral uit leden van een groep uit Hamme die gestopt zijn. “Sommige leden van Moerzeke wilden nog niet stoppen met carnaval en richtten daarom hun eigen groep op”, vertelt Andries. “Het doet enorm veel plezier en we verwelkomen hen met open armen”, klinkt het. Naast de twee nieuwe groepen zijn er ook twee andere groepen die een jubileum vieren. De Moese Moemers en Heet en Gereed bestaan 22 jaar.