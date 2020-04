Turkse vereniging in Hamme roept op om richtlijnen te respecteren tijdens Ramadan Koen Baten

20 april 2020

14u47 2 Hamme De jaarlijkse vastenperiode voor de moslims start op vrijdag 24 april en duurt tot zondag 24 mei. De Ramadan is voor de moslims een tijd van bezinning samenhorigheid en solidariteit. Zowel het lokale bestuur als de Turkse vereniging vragen om begrip voor de uitzonderlijke situatie en lanceren enkele richtlijnen om te respecteren.

Er wordt gevraagd om alle gebeden thuis te houden en uit te voeren. De moskee in Hamme blijft gedurende de Ramadan ook dicht voor het publiek. Ook de gezamenlijke gebedsmomenten blijven verboden. De iftar ( maaltijd tijdens de Ramadan), mag enkel thuis plaatsvinden met gezinsleden die in hetzelfde huis wonen. Familieleden en vrienden uitnodigen is verboden.

Er wordt ook met aandrang gevraagd om na de maaltijd niet de straat op te trekken of geen vrienden en familie te bezoeken. “Blijf in contact met elkaar via sociale media", klinkt het. Ook in de moskee zullen er geen iftars of andere activiteiten plaatsvinden. Gespecialiseerde winkels blijven open maar de regels van social distancing zijn nog steeds van kracht.

Moslimgelovigen die aan de frontlinie werken in de zorg of moeilijke werkomstandigheden hebben mogen uitzonderlijk dit jaar de vasten onderbreken of uitstellen. De politie zal streng controleren op deze maatregelen en ingrijpen als er overtredingen plaatsvinden. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de Hamse Turkse vereniging of je plaatselijke moskeeverantwoordelijke.