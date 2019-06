Tuinhuis uitgebrand terwijl bewoners niet thuis waren Koen Baten

23 juni 2019

In de Guillaumestraat in Hamme is deze avond een tuinhuis volledig uitgebrand. Het vuur werd opgemerkt rond 21.00 uur door de buren. “Vermoedelijk was de brand al een tijdje bezig en werd hij pas opgemerkt toen hij al uitslaand was", zegt Paul Van Der Cruyssen. De brandweerlieden uit Hamme hadden het vuur nadien snel onder controle, maar het tuinhuis is volledig vernield. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis en zouden op reis geweest zijn. “Wat de brand heeft veroorzaakt is op dit moment niet duidelijk. Een expert zal hier verder onderzoek naar moeten doen", zegt Van Der Cruyssen. Het is wel zeker dat het om een accidentele brand gaat. Er vielen geen gewonden. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.