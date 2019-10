Trouwring die 17 jaar lang verloren was, is terug thuis: Kelly neemt ring vader in ontvangst van leerlingen KoHa De Vijfsprong Koen Baten

22 oktober 2019

17u34 0 Hamme Kelly Claessens uit Kastel heeft dinsdag de ring van haar vader opnieuw in handen gekregen nadat deze 17 jaar zoek is geweest. De trouwring werd vorige week teruggevonden door de 7-jarige Lise aan café Castel. De oma’s die toen mee waren, wisten meteen van wie de ring was. Daardoor kon die terug aan de familie geschonken worden. “Blij dat mijn ring terug is, maar ik wil vooral de zwerfvuilacties die de school doet in de verf zetten, want dat is zeker nodig”, zegt Kelly.

De trouwring werd vorige week dinsdag gevonden aan café Castel, nadat hij 17 jaar lang vermist was. Dit gebeurde tijdens een zwerfvuilactie van KoHa De Vijfsprong. Enkele oma’s die mee op stap waren, wisten meteen van wie die ring was en zo kon de link met Kelly snel gelegd worden.

Dat de ring van Marc Claessens na 17 jaar ooit nog naar boven zou komen, had Kelly nooit verwacht. Dat ze er blij mee is, dat staat als een paal boven water. “Ik ben ontzettend blij dat ik de ring terug in mijn bezit heb. Het verhaal er achter is ongelofelijk”, klinkt het. Kelly was er bij 17 jaar geleden toen haar vader de ring verloor bij verbouwingswerken aan het dak van zijn café Castel. “Toen de ring weg was, heb ik nog gezegd dat we die nooit meer terug zouden zien. Maar kijk, niets is minder waar”, lacht Kelly.

Emotionele waarde

De emotionele waarde van de ring is uiteraard bijzonder groot. Haar mama overleed dit jaar, en haar ring zat in een doosje dat Kelly in haar woning bijhield. “Er was uiteraard plaats voor nog een ring, daarom ben ik heel blij dat het doosje ‘volledig’ is, met de ring van mijn papa. Dit had ik nooit kunnen dromen”, klinkt het. Lise mocht de ring samen met Kelly in het doosje bij steken. De ringen zullen nu een veilige plaats krijgen in Kelly haar woning. “Ik zal er voor zorgen dat ik ze nu nooit meer kwijt zal raken. Ik ben er zeker van dat dit een verhaal zal zijn dat nog lang in de school zal rondverteld worden, ook aan de leerlingen van volgend jaar.”

Naast het feit dat ze de ring heeft terug gevonden, wil Kelly, die zelf ook voor de klas staat, vooral de leerlingen en de school bedanken. “Het zwerfvuil opruimen is zo belangrijk en zo’n mooi gebaar van de leerlingen en de school, het maakt het vinden van de ring misschien zelfs een beetje minder belangrijk”, aldus Kelly. “De aandacht mag dan ook volledig naar hen gaan.” Kelly trakteerde iedereen dan ook op snoep en een knuffel.