Trouw aan Kunst brengt nieuwe voorstelling Koen Baten

04 november 2019

10u31 0 Hamme Toneelvereniging Trouw aan Kunst uit Hamme brengt vanaf 8 november een nieuwe toneelvoorstelling. De vereniging brengt ‘als de kat van huis is' en gaat over relatieproblemen waarbij uiteraard de nodige dosis humor aanwezig zal zijn.

Het verhaal gaat over een koppel, Richard en Chantale, dat 25 jaar samen is en dan niet zuurstof nodig heeft in hun huwelijk. Om dit dipje op te lossen plant ze hun huwelijksreis opnieuw, maar daar heeft Richard eigenlijk geen zin in. De schoonzus is hier tegen en heeft ook relatieproblemen. Uiteindelijk vertrekken de twee vrouwen samen en blijven de mannen alleen thuis die wilde plannen smeden.

Het stuk bevat uiteraard de nodige dosis humor en absurde situaties. Er worden acht voorstellingen gespeeld. De voorstellingen gaan door in Zaal Rico’s in de Stationsstraat in Hamme. Kaarten kan je verkrijgen voor 10 euro bij Herman Smet op het nummer 04773329121. Meer info kan je vinden op de website www.trouwaankunst.com.