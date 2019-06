Total body work-out op supboard groot succes in openluchtzwembad Koen Baten

26 juni 2019

13u54 4 Hamme De gemeente Hamme, Venga VZW, en Meirdam sport hebben voor het eerst een leuke samenwerking er op zitten in het openluchtzwembad van Hamme. Er werden vier sessies gehouden op het water in het zwembad voor een totale body work-out. “De bedoeling was om eerst maar drie sessies te doen, maar de vraag was bijzonder groot", zegt Raf Delagaye van VZW Venga.

De afgelopen vier weken werd het zwembad op dinsdag telkens omgetoverd tot een plaats voor aan het lichaam te werken op een sup-board. Per sessie waren er 25 deelnemers, iets wat de organisatie niet verwacht had. “Door het succes hielden we zelf een extra sessie. Het zwembad was een perfecte locatie om dit te organiseren", zegt Raf. Ook de eerste samenwerking met de gemeente was een schot in de roos. “Alles verliep perfect en het is leuk om samen te werken met de sportdienst van Hamme. Wij willen hier zeker nog een vervolg aan breien in de toekomst en komen waarschijnlijk volgend jaar al terug", besluit Raf.