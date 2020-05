Tot tien uur gratis parkeren in ondergrondse parking Nieuwstraat Koen Baten

29 mei 2020

15u43 1 Hamme Afgelopen week heeft concessiehouder Indigo Park Belgium de slagbomen geplaatst aan de ondergrondse parking op de Nieuwstraat. Het eilandstel werd al eerder geplaatst. Vanaf 1 juni worden de slagbomen en betaalautomaten in werking gesteld. Zoals afgesproken met het gemeentebestuur zijn de eerste tien uur om te parkeren wel gratis.

Het lokaal bestuur van Hamme, de HIM en concessiehouder Indigo Park hebben de overeenkomst voor het gratis parkeren samen afgesloten. Tot de gratis groenparking ter hoogte van het politiekantoor in de Meulenbroekstraat werkt, blijft de afspraak gelden.

Het systeem van Indigo is uitgerust met ANPR camera’s en ticketlezers. Ook de signalisatie werd aangebracht. De parking biedt plaats voor 148 motorvoertuigen verdeeld over twee niveaus. Voertuigen met LPG, aanhangwagens en voertuigen boven 3,5 ton zijn niet toegelaten. Wie langer dan tien uur parkeert in de ondergrondse parking, zal moeten betalen aan de geldende tarieven vanaf 1 juni.

Tarieven

De tarieven die gelden in de parking zijn de volgende. Het eerste kwartier is gratis, daarna betaal je 50 cent extra per half uur met een maximum parkeertijd van 1 uur en 15 minuten. Daarna betaal je 60 cent met een maximale duur van 4 uur en 45 minuten. Voor een dagtarief betaal je 5,20 euro. Het maximum tarief voor 24 uur is 10,40 euro. Als je je ticket verliest, betaal je 25 euro voor 24 uur. Opgelet: deze tarieven zijn dus nog niet van toepassing de eerste tien uren.

Voor inwoners die op frequente basis gebruik willen maken van de parking is er ook de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten. Per abonnement kan je twee nummerplaten koppelen. Er kan wel slechts één voertuig tegelijk van de parking gebruik maken.