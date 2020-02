Tony en Liliane vieren diamanten huwelijk samen met rusthuisbewoners Koen Baten

16u47 4 Hamme Tony Baert (87) en Liliane Peelman (81) hebben donderdag hun zestigste huwelijksverjaardag samen gevierd in het rusthuis in Moerzeke. Het koppel trouwde op 30 januari 1960 en is sindsdien onafscheidelijk. Ze vonden het fantastisch om hun huwelijksverjaardag samen met de andere bewoners te vieren.

Het koppel verblijft al even samen in het rusthuis, maar ze vinden het erg leuk dat ze samen hun verjaardag nog kunnen vieren. Ze hadden samen een schildersbedrijf. Samen hebben ze twee kinderen en intussen zijn er al heel wat kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen. Het was een geslaagd feest voor het koppel.