Toeristische promotiefilm is honderd procent Hams product: “Alles is gemaakt door Hammenaren” Koen Baten

20 juni 2020

18u00 4 Hamme De gemeente Hamme beschikt sinds dit weekend over een gloednieuwe promotiefilm om het toerisme aan te prijzen in de wuitensgemeente. Begin vorig jaar groeide het idee uit om deze film te maken en alle troeven van de gemeente uit te spelen in deze video. “We hebben een enorm toeristisch potentieel en we moeten dit durven in de verf zetten”, aldus schepen van toerisme Tom Vermeire (sp.a).



Het idee voor het toeristische filmpje te maken groeide al in 2019. De bedoeling hiervan was om de potentiële bezoekers die actief zijn op sociale media beter te bereiken. De aankondiging van dit filmpje werd een eerste keer meegedeeld aan de bevolking tijdens de nieuwjaarsreceptie dit jaar. De definitieve lancering liet dan nog wat op zich wachten omdat corona wat roet in het eten strooide. “Vandaag zijn wij enorm blij dat we dit filmpje kunnen lanceren. Het idee voor dit filmpje te lanceren kwam er kort na mijn aanstelling als schepen", klinkt het.

Het belangrijkste in heel dit filmpje is dat het een op en top Hams product is. Van de regisseur tot de cameraman en de muziek. “Alles werd gemaakt door Hammenaars die zich met veel plezier wilden inzetten voor dit project en dat is het allerbelangrijkste", zegt Tom. Samen met Sporza regissuer Tom Malin en cameraman Tom Van Den Berghe werd er hard gewerkt aan het filmpje en gebrainstormd hoe het zou opgebouwd worden.

In het filmpje komen enkele inwoners van Hamme voor die enthousiast wilden meewerken, net als enkele horecazaken die aan bod komen en hun troeven laten zien in het filmpje. Het filmpje zelf duurt net geen drie minuten en flitst heel snel door de gemeente heen om de troeven te laten zien. “Natuurlijk was het niet mogelijk om een film van tien minuten te laten zien en alle onze toeristische mogelijkheden te tonen", zegt Vermeire. “Het moest snel gaan en flitsen zodat we niemand verliezen en dat ze heel het filmpje blijven uitkijken", benadrukt de regisseur Tom Malin.

Ook de zang in de film is volledig van Hamse makelij. Het is een rapsong gemaakt door ‘Deis' en geproducet door Cvppa en PVGBeats uit Hamme. “Zij hebben dit ook voor ons helemaal gratis gedaan, maar krijgen natuurlijk wel de nodige aandacht en vermelding in het filmpje. Het is een speciaal gemaakt nummer met rapversen, maar het blijft wel hangen", klinkt het.

In totaal werd er meer dan tien uur beeldmateriaal verzameld dat herleid werd naar een kort filmpje. Er zijn onder meer beelden te zien van de Wuitensmarsen, de Wuitensfeesten, Fantasia Festival, maar ook de dijken en de Schelde en Durme waarlangs heerlijk kan gefietst en gewandeld worden. “Voor een grote promofilm en campagne voor een gemeente betaal je gigantisch veel geld. Omdat wij dit enkel met Hammenaren hebben gedaan hebben we de kosten hiervan kunnen beperken tot een paar duizend euro. We zijn enorm blij met het resultaat en we willen iedereen ook bedanken die meewerkte", aldus Vermeire.