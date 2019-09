Toch nog een beetje vakantie voor leerlingen leefschool ‘t Veertje tijdens eerste schooldag Koen Baten

02 september 2019

11u36 2 Hamme De eerste schooldag op leefschool ‘t Veertje in Hamme stond nog altijd een beetje in het teken van de vakantie. Alle leerlingen mochten samen met hun ouders naar school komen en meteen de zandbak inkruipen voor een fotoshoot.

Sommige leerlingen hadden hun vakantiehoed en zonnebril nog op toen ze maandagochtend op school aankwamen, en hadden duidelijk zin in nog een extra vakantiedagje. De leerlingen mochten plaatsnemen in een strandstoel die in de zandbak was opgesteld om een leuke vakantiefoto te maken. Daarna was het tijd voor een ontbijt en om kennis te maken met elkaar. De rest van de dag wordt er yoga gedaan en tal van leuke spelletjes zoals knikkeren, touwtjespringen en kubb.