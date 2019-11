Tirolerfest zorgt voor heel wat ambiance Koen Baten

17 november 2019

10u18 0 Hamme De elfde editie van het tirolerfest in Hamme zorgde opnieuw voor heel wat ambiance. Alle 352 aanwezigen zorgden voor een groot feest tijdens de optredens waarbij heel wat gedanst werd en plezier gemaakt werd, uiteraard in traditionele klederdracht van Oostenrijk.

Zillertal Pur en Andreas Hastreiter zorgden dit jaar onder meer voor de muziek in de Hambiance in Hamme. Eerst werd er genoten van een uitgebreide maaltijd, en daarna konden de beentjes gestrekt werden op de muziek. De sfeer zat er goed in en de aanwezigen genoten van het feest.

De editie voor volgend jaar beloofd nu ook al een groot succes te worden. Het Tirolerfest is altijd bijzonder snel uitverkocht, waardoor de verkoop van tickets nu al start vandaag. Vanaf vanavond kan je via www.tirolerfest.be tickets bestellen. Zillertaler Meander staat dan al zeker op het podium.