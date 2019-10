Tentoonstelling over Vredefeesten na Eerste Wereldoorlog Koen Baten

28 oktober 2019

10u43 0 Hamme Hugo Delooze organiseert vanaf 8 november een tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis in de Nieuwstraat in Hamme. De tentoonstelling gaat over de Vredefeesten na de Eerste Wereldoorlog, die in Hamme plaats vonden. “Ik heb heel wat foto’s over die tijd die ik zal tonen aan het publiek", zegt Hugo.

De Vredefeesten waren zeer belangrijk na het eindigen van de oorlog. De hoogtepunten voor Hamme waren het planten van een verlossingsboom op 4 augustus 1919. “Ook de onthulling van het oorlogsmonument op 14 augustus 1921 op het Koning Albertplein was zeer belangrijk”, klinkt het. De verlossingsboom werd geplant aan het Sint-Pieterspleintje, waar op dit moment nog altijd een boom staat. “Het oorlogsmonument is sinds 2011 zelf beschermd", klinkt het.

Het is een fototentoonstelling over die tijd. Bij de tentoonstelling zelf is ook een boek te verkrijgen over de studie van de tijd na de oorlog en de standbeelden. “Je kan het boek ook bij dagbladhandels kopen of bij mezelf”, zegt Hugo. De tentoonstelling loopt tot 23 november en is toegankelijk voor iedereen. De tentoonstelling kreeg ook de steun van de cultuurraad, het gemeentebestuur, de Erfgoedcel, het iD+art collectief en de heemkundige kring Osschaert.